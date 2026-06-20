Стало известно, когда Visa и Mastercard выведут из обращения в России

Отмечается, что российские банки уже начали плавную замену карт международных систем на «Мир». Сейчас ее доля в платежах составляет 75%. Но старые карты Visa и Mastercard, выпущенные до санкций, пока еще работают. Их обслуживает Национальная система платежных карт, которая предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за расчеты по ним: с 2027 года до 1%, а с 2028 года — вообще обнулить. Как сообщили агентству в банках, резкая замена невозможна, поэтому Visa и Mastercard выведут из обращения не ранее 2030 года. Ранее стало известно, что владельцы карт могут столкнуться с сокращением кешбэка.

Стало известно, когда Visa и Mastercard выведут из обращения в России. Об этом 20 июня сообщило РИА Новости.

Отмечается, что российские банки уже начали плавную замену карт международных систем на «Мир». Сейчас ее доля в платежах составляет 75%.

Но старые карты Visa и Mastercard, выпущенные до санкций, пока еще работают. Их обслуживает Национальная система платежных карт, которая предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за расчеты по ним: с 2027 года до 1%, а с 2028 года — вообще обнулить.

Как сообщили агентству в банках, резкая замена невозможна, поэтому Visa и Mastercard выведут из обращения не ранее 2030 года.

Ранее стало известно, что владельцы карт могут столкнуться с сокращением кешбэка. При этом в ЦБ заявляли, что Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка.