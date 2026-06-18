Владельцы Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка

Председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин заявил, что России владельцы карт Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка и других бонусов со стороны банков на фоне их плавного вывода из оборота. Об этом 18 июня он сообщил РИА Новости. По его словам, Национальная система платежных карт (НСПК) предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам Visa и Mastercard: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028-го обнулить. Кузьмин пояснил, что изменения произойдут постепенно. В первую очередь, по его мнению, это может затронуть программы кэшбэка, бонусные начисления и другие стимулирующие механизмы.

Председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин заявил, что в России владельцы карт Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка и других бонусов со стороны банков на фоне их плавного вывода из оборота. Об этом 18 июня он сообщил РИА Новости.

По словам финансиста, Национальная система платежных карт (НСПК) предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам Visa и Mastercard: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028-го обнулить.

Кузьмин пояснил, что изменения произойдут постепенно. В первую очередь, по его мнению, это может затронуть программы кэшбэка, бонусные начисления и другие стимулирующие механизмы.

На начальном этапе не ожидается существенных изменений в части лимитов или доступности самих карт: банки заинтересованы в плавном переводе клиентов на альтернативные платежные инструменты, добавил финансист.

По его словам, первые результаты поэтапного снижения межбанковского вознаграждения можно будет увидеть в течение 2027 года, однако наиболее ощутимый эффект станет заметен в 2028-м.

«Именно тогда банкам станет экономически менее выгодно поддерживать программы лояльности и инфраструктуру обслуживания по таким картам по сравнению с национальными платежными инструментами», — предположил Кузьмин.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка.