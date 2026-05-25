В ЦБ заявили, что карты Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка

Как отметила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, карты не выполняют функционал, который обеспечивали. «В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — приводятся ее слова.

Ранее сообщалось, что ЦБ намерен в скором времени найти решение по вопросу работы карт Visa и Mastercard.