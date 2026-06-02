Рязанцев предупредили об опасности купания в холодной воде

В Рязанской области после открытия купального сезона жителей призвали соблюдать осторожность на водоемах. Рекомендации опубликовали в региональном ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что несмотря на начало сезона, в регионе сохраняется прохладная погода, а вода еще недостаточно прогрелась. Если ее температура ниже +19°C, купание не рекомендуется, поскольку холодная вода может вызвать судороги и спазм сосудов. Спасатели советуют отдыхать только на официальных пляжах, не находиться в прохладной воде более 5-10 минут, перед купанием делать разминку и отказаться от употребления алкоголя.

Особое внимание необходимо уделять детям и пожилым людям. Также в МЧС не рекомендуют купаться в одиночку.

