Рязанцам рассказали, как выбрать безопасный пляж

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасного пляжа. Отмечается, что при выборе места для отдыха стоит обратить внимание на благоустройство: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, а также общественных туалетов. Ранее региональное МЧС опубликовало список официальных пляжей в Рязанской области.

Чтобы отдых был безопасным, следует придерживаться правил:

взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик;

в утренние и послеобеденные часы загорать под зонтиком;

не пить воду из водоёма, не мыть в ней овощи и посуду, не полоскать рот;

избегать употребления алкоголя и не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не отдыхать и не купаться с домашними животными;

выбрасывать мусор в специально отведённые места;

купаться только в оборудованных и разрешённых местах.

Купаться нельзя в местах, которые официально не установлены как пляжи; если рядом с водоёмом есть табличка о том, что купаться запрещено.

