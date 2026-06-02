Пшенников заявил о снижении количества абортов в Рязанской области

Заместитель председателя облправительства — министр здравоохранения Александр Пшенников на «правительственном часе» в облдуме заявил, что количество абортов в частных и государственных медицинских организациях Рязанской области снижается. Его слова передала «МедиаРязань».

Отмечается, что за статистикой следят в режиме реального времени.

По словам Пшенникова, в регионе есть пять частных медицинских организаций, которые отказались от прерывания беременности. Рязанский минздрав заключил с клиниками соглашения.

Помимо этого, поскольку порядки организации медицинской помощи с января 2026 года ужесточились, 11 частным медорганизациям направлены предостережения.

Как подчеркнул министр, в настоящее время нигде не действует единая система запретов абортов.

«И здесь, может быть, это правильная мера, потому что, первое — мы не ограничиваем права женщин, а второе — любая система запретов может спровоцировать большее зло — это криминальный аборт. То, что будет не под контролем, и то, что принесет вред потом гораздо больший», — приводятся слова Пшенникова.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Рязанской области предотвратили 46 абортов.