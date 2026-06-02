Дело двух мужчин, пытавших рязанца в офисе, направлено в суд

Установлено, что в феврале 2026 года обвиняемые, ссылаясь на мнимый долг, потребовали от жителя Рязани вернуть сумму вдвое больше первоначальной. Угрожая травматическим пистолетом, они заставили потерпевшего передать им деньги. Фигурантов задержали полицейские в момент получения требуемой суммы. На мужчин завели уголовное дело о вымогательстве (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Железнодорожный райсуд Рязани. Ранее сообщалось, что задержаны 20-летний и 22-летний местные жители. Они под угрозой физической расправы вымогали у рязанца 40 тысяч рублей.

Дело двух мужчин, пытавших рязанца в офисе, направлено в суд. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в феврале 2026 года обвиняемые, ссылаясь на мнимый долг, потребовали от жителя Рязани вернуть сумму вдвое больше первоначальной. Угрожая травматическим пистолетом, они заставили потерпевшего передать им деньги.

Фигурантов задержали полицейские в момент получения требуемой суммы.

На мужчин завели уголовное дело о вымогательстве (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Железнодорожный райсуд Рязани.

Ранее сообщалось, что задержаны 20-летний и 22-летний местные жители. Они под угрозой физической расправы вымогали у рязанца 40 тысяч рублей.