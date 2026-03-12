В Рязани молодого человека заманили в офис и пытали из-за долга

В Рязани задержали двоих злоумышленников за вымогательство. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
20-летний рязанец рассказал, что двое знакомых под угрозой физической расправы вымогают у него 40 тысяч рублей. По данным МВД, заявитель показал на руках и ногах следы пыток — гематомы от пуль пневматического пистолета.
Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками из отдела МВД по Железнодорожному району Рязани при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали 20-летнего и 22-летнего местных жителей при получении от потерпевшего денег. Пистолет забрали.
По предварительной информации полицейских, ранее заявитель со сверстником работал в фирме, которая проводила дистанционное обучение для повышения квалификации в разных сферах деятельности. Недавно организация закрылась. Будущий фигурант открыл свою образовательную фирму.
Потерпевший привел клиента на обучение, ему пообещали процент с оплаты услуг. Отмечается, что из-за невнимательности работник фирмы выплатил вознаграждение на 20 тысяч рублей больше, чем планировалось. Когда это выяснилось, рязанца попросили вернуть деньги, но он не сделал этого из-за временных финансовых трудностей.
Как уточнили в МВД, тогда 20-летний руководитель фирмы решил прибегнуть к насилию и заманил должника в офис в центре Рязани. Там совместно с 22-летним приятелем они запугивали мужчину и стреляли в него из пневматического пистолета. Под угрозой повторного истязания у потерпевшего потребовали 40 тысяч рублей в сжатые сроки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы. Подозреваемых арестовали.