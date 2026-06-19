Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область

Как отметил глава региона, днём 19 июня над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.