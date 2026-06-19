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Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область
Как отметил глава региона, днём 19 июня над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

Как отметил глава региона, днём 19 июня над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.

Уточним, что в ночь на 19 июня над Рязанской областью сбили один дрон.