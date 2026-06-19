Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область
Как отметил глава региона, днём 19 июня над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Как отметил глава региона, днём 19 июня над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.
Уточним, что в ночь на 19 июня над Рязанской областью сбили один дрон.