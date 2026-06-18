Шесть выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Рязанской области шесть выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. В прошлом году стобалльников по русскому языку в области было двое. Максимальный результат показали: Дарья Чадова — Касимовская школа № 1; Екатерина Серегина — Ряжская школа № 4; Майя Семенец — школа № 45 Рязани; Илья Бойко — школа № 66 Рязани; Николай Тихонюк — школа № 8 Рязани; Мария Антипова — школа № 8 Рязани.

В Рязанской области шесть выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

В прошлом году стобалльников по русскому языку в области было двое.

Максимальный результат показали:

Дарья Чадова — Касимовская школа № 1;

Екатерина Серегина — Ряжская школа № 4;

Майя Семенец — школа № 45 Рязани;

Илья Бойко — школа № 66 Рязани;

Николай Тихонюк — школа № 8 Рязани;

Мария Антипова — школа № 8 Рязани.

Глава региона также отметил учителя русского языка и литературы школы № 8 Рязани Зинаиду Суворову. В этом году сразу двое ее учеников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Ранее сообщалось, что 12 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и двое школьниц — по литературе.

Фото: соцсети Павла Малкова.