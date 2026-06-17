Две рязанские школьницы сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Арина Соловова из школы № 51 и Анастасия Малахова из школы № 73 набрали максимальный балл по литературе. С результатом школьниц поздравил губернатор. Ранее был опубликован список стобалльников по химии.