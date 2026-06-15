Двое рязанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Выпускники получили высший балл на ЕГЭ по химии. 100 баллов набрал ученик Рыбновской средней школы № 3 Владимир Сазонов, а также Денис Черашев из МОУ «Ермишинская средняя школа им. Героя РФ С. В. Сухарева».