Двое рязанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Выпускники получили высший балл на ЕГЭ по химии. 100 баллов набрал ученик Рыбновской средней школы № 3 Владимир Сазонов, а также Денис Черашев из МОУ «Ермишинская средняя школа им. Героя РФ С. В. Сухарева».
Двое рязанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службах райадминистраций.
Выпускники получили высший балл на ЕГЭ по химии.
100 баллов набрал ученик Рыбновской средней школы № 3 Владимир Сазонов, а также Денис Черашев из МОУ «Ермишинская средняя школа им. Героя РФ С. В. Сухарева».
Фото: группы администраций Ермишинского и Рыбновского округов в «ВК».