В Рязани одобрили строительство нового микрорайона за ТРЦ «Премьер»

В Рязани подвели итоги публичных слушаний по изменениям в проект планировки территории в пойме рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Комиссия по землепользованию и застройке разрешила возведение нового микрорайона за «Премьером». По обновленному проекту, здесь планируют построить высотные жилые дома, школу, детские сады и поликлинику. В документацию также включили создание парка вдоль Трубежа и новой дорожной сети.

В Рязани подвели итоги публичных слушаний по изменениям в проект планировки территории в пойме рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Комиссия по землепользованию и застройке разрешила возведение нового микрорайона за «Премьером».

По обновленному проекту, здесь планируют построить высотные жилые дома, школу, детские сады и поликлинику. В документацию также включили создание парка вдоль Трубежа и новой дорожной сети.

В слушаниях участвовали 21 человек, поступило 25 обращений. Большинство участников высказались в поддержку проекта. Рязанцы написали, что рассчитывают на появление обещанной инфраструктуры и дорог. Комиссия учла эти предложения, отметив полное соответствие документации градостроительным нормативам.

Единственное замечание поступило от жителя дома на Михайловском шоссе. Рязанец выразил протест против прокладки дороги перед его окнами, указав на будущий шум, выхлопные газы и вырубку зеленых насаждений в водоохранной зоне. Комиссия сочла доводы неубедительными и признала замечание нецелесообразным, сославшись на соблюдение всех расчетных показателей.

Напомним, слушания прошли 10 июня. Проектировщик рассказал, что микрорайон с 23 многоквартирными домами планируется построить к 2041 году.