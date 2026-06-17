Совфед ограничил количество банковских карт у россиян до 20

Согласно нововведениям, один человек сможет оформить не более 20 банковских карт. Такая норма входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. При этом ЦБ по решению совета директоров сможет в отдельных случаях разрешать иметь больше 20 карт. Кроме того, планируется создать единую систему учета. Предполагается, что банки будут туда вносить информацию в том числе о количестве имеющихся у россиян платежных карт.

Совфед в среду, 17 июня, на пленарном заседании одобрил закон, которым в том числе устанавливается предельное количество банковских карт для одного человека. Об этом 17 июня сообщило ТАСС.

Согласно нововведениям, один человек сможет оформить не более 20 банковских карт. Такая норма входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

При этом ЦБ по решению совета директоров сможет в отдельных случаях разрешать иметь больше 20 карт.

Кроме того, планируется создать единую систему учета. Предполагается, что банки будут туда вносить информацию в том числе о количестве имеющихся у россиян платежных карт.

Напомним, правительство РФ подготовило пакет поправок для борьбы с телефонным и финансовым мошенничеством в декабре 2025 года. Согласно инициативе, для физлиц введут лимиты: не более пяти банковских карт в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно.