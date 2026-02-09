В России может появиться единая база банковских карт

Банк России подготовит единую базу банковских карт. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев. По его словам, ЦБ взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт. Ранее правительство РФ подготовило пакет поправок для борьбы с телефонным и финансовым мошенничеством. Согласно инициативе, ЦБ создаст систему учета платежных карт. Для физлиц введут лимиты: не более пяти банковских карт в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно.

Банк России подготовит единую базу банковских карт. Об этом сообщил 9 февраля «Интерфакс» со ссылкой на заявление статс-секретаря, заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ивана Лебедева.

По его словам, ЦБ взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт.

Ранее правительство РФ подготовило пакет поправок для борьбы с телефонным и финансовым мошенничеством. Согласно инициативе, ЦБ создаст систему учета платежных карт. Для физлиц введут лимиты: не более пяти банковских карт в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно.