Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.90 26/12 18:25
Нал. EUR 92.80 / 93.90 26/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
2 часа назад
191
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
8 часов назад
278
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
825
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России хотят взять под контроль банковские карты, сим-карты и IMEI телефонов
Правительство России подготовило пакет поправок для борьбы с телефонным и финансовым мошенничеством. Изменения внесены в законы о связи, противодействии отмыванию доходов и обработке персональных данных. Документ опубликовали в электронной базе парламента.

Правительство России подготовило пакет поправок для борьбы с телефонным и финансовым мошенничеством. Изменения внесены в законы о связи, противодействии отмыванию доходов и обработке персональных данных. Документ опубликовали в электронной базе парламента.

Согласно инициативе, Банк России создаст систему учета платежных карт. Для физических лиц введут лимиты: не более пяти банковских карт в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно.

Минцифры сформирует единую базу IMEI мобильных устройств. Операторов связи обяжут блокировать телефоны, не внесенные в базу или использующие поддельные IMEI, в том числе во внесудебном порядке. Также под контроль попадет передача сим-карт, включая использование номеров детьми.

Кроме того, абоненты будут давать отдельное согласие на прием звонков с иностранных номеров. Отдельные требования вводятся для сайтов, соцсетей и сервисов объявлений — они должны будут использовать российские сертификаты безопасности и взаимодействовать с системой «Антифрод». Порядок восстановления доступа к «Госуслугам» ужесточат: через биометрию, лично в МФЦ или банках либо с помощью усиленной электронной подписи.

В случае принятия закон вступит в силу поэтапно с 1 сентября 2026 года.