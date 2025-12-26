В России хотят взять под контроль банковские карты, сим-карты и IMEI телефонов

Правительство России подготовило пакет поправок для борьбы с телефонным и финансовым мошенничеством. Изменения внесены в законы о связи, противодействии отмыванию доходов и обработке персональных данных. Документ опубликовали в электронной базе парламента.

Согласно инициативе, Банк России создаст систему учета платежных карт. Для физических лиц введут лимиты: не более пяти банковских карт в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно.

Минцифры сформирует единую базу IMEI мобильных устройств. Операторов связи обяжут блокировать телефоны, не внесенные в базу или использующие поддельные IMEI, в том числе во внесудебном порядке. Также под контроль попадет передача сим-карт, включая использование номеров детьми.

Кроме того, абоненты будут давать отдельное согласие на прием звонков с иностранных номеров. Отдельные требования вводятся для сайтов, соцсетей и сервисов объявлений — они должны будут использовать российские сертификаты безопасности и взаимодействовать с системой «Антифрод». Порядок восстановления доступа к «Госуслугам» ужесточат: через биометрию, лично в МФЦ или банках либо с помощью усиленной электронной подписи.

В случае принятия закон вступит в силу поэтапно с 1 сентября 2026 года.