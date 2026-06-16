В Рязанской области после атаки БПЛА загорелось здание
Всего днем над Рязанской областью сбили три БПЛА. Пострадавших нет. «В Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.
В Рязанской области после атаки БПЛА загорелось здание. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Всего днем над Рязанской областью сбили три БПЛА. Пострадавших нет.
«В Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.
Напомним, в Рязанской области с 03:53 16 июня объявлена беспилотная опасность.