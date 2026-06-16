В Рязанской области после атаки БПЛА загорелось здание

Всего днем над Рязанской областью сбили три БПЛА. Пострадавших нет. «В Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.