Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 03:53 16 июня. В 18:50 ее отменили. Напомним, ночью и днем над регионом сбили четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет. В Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке. На месте работают оперативные службы.