В Рязанской области снова сбили БПЛА

В Рязанской области снова сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что всего над Россией за семь часов 16 июня, с 7:00 утра до 14:00 дня дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Точное количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется.

В Рязанской области снова сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что всего над Россией за семь часов 16 июня, с 7:00 утра до 14:00 дня дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Точное количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется.

Помимо Рязанской области, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее говорилось, что беспилотная опасность на территории Рязанской области сохраняется уже более 10 часов. Она была объявлена в 03:53.

За это время над регионом сбили один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.