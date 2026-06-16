В Рязани ввели особый противопожарный режим и закрыли въезд в леса

Администрация Рязани ввела особый противопожарный режим с 11 июня из-за повышения класса пожарной опасности. Главное ограничение касается лесов. Рязанцам запрещается их посещать и заезжать туда на транспорте. Исключения сделали для жителей Солотчи, чиновников при исполнении, военных, экстренных служб, а также для тех, кто работает в лесу или занимается охотой. Предприятиям и организациям рекомендовали проводить круглосуточные дежурства своих пожарных команд. Кроме того, им нужно подготовить запасы воды, обеспечить готовность водовозов и землеройной техники, а также убрать сухую траву и горючий мусор на территориях рядом со своими объектами.

Администрация Рязани ввела особый противопожарный режим с 11 июня из-за повышения класса пожарной опасности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Главное ограничение касается лесов. Рязанцам запрещается их посещать и заезжать туда на транспорте. Исключения сделали для жителей Солотчи, чиновников при исполнении, военных, экстренных служб, а также для тех, кто работает в лесу или занимается охотой.

Предприятиям и организациям рекомендовали проводить круглосуточные дежурства своих пожарных команд. Кроме того, им нужно подготовить запасы воды, обеспечить готовность водовозов и землеройной техники, а также убрать сухую траву и горючий мусор на территориях рядом со своими объектами.

Ранее стало известно, что в Окском заповеднике ввели особый противопожарный режим. В Рязанской области ограничения на пребывание в лесах и въезд в них ввели с 8 июня. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.

Губернатор анонсировал возможное продление мер из-за повышенных классов пожарной опасности в регионе.