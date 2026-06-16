Ограничения на посещения лесов в Рязанской области могут продлить

Ограничения, введенные 8 июня на 21 день, могут продлить из-за установления в регионе 4 и 5 класса пожарной опасности, пояснил глава региона. «Прошу активизировать разъяснительную работу. Все жители должны знать правила безопасности и ответственность за их нарушения. Ограничения касаются по пребыванию людей в лесах, и въезда в леса на транспорте. Очень прошу внимательно относиться к соблюдению всех этих норм», — поручил Малков. Глава региона заявил, что серьезные лесные пожары возникают из-за небольших локальных ситуаций: где-то не потушили костер, где-то не заметили последствия грозы. Напомним, сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 15 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; для юрлиц — от 100 000 до 400 000 тысяч рублей.

Ограничения на посещения лесов в Рязанской области могут продлить. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании рязаправительства 16 мая.

Ограничения, введенные 8 июня на 21 день, могут продлить из-за установления в регионе 4 и 5 класса пожарной опасности, пояснил глава региона.

«Прошу активизировать разъяснительную работу. Все жители должны знать правила безопасности и ответственность за их нарушения. Ограничения касаются по пребыванию людей в лесах, и въезда в леса на транспорте. Очень прошу внимательно относиться к соблюдению всех этих норм», — поручил Малков.

Глава региона заявил, что серьезные лесные пожары возникают из-за небольших локальных ситуаций: где-то не потушили костер, где-то не заметили последствия грозы.

Напомним, сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы: