В Рязанской области ввели ограничения на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.
Ограничения на пребывание в лесах и въезд в них вводятся с 8 июня на 21 день и будут действовать на территории всех 19 лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.
Соответствующие меры приняты из-за угрозы пожаров.
Кроме того, в публикации напомнили, что в лесах запрещено разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы:
- для граждан — от 15 000 до 30 000 рублей;
- для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;
- для юрлиц — от 100 000 до 400 000 тысяч рублей.