В Рязанской области ввели ограничения на посещение лесов

Ограничения на пребывание в лесах и въезд в них вводятся с 8 июня 2026 года на 21 день и будут действовать на территории всех 19 лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского. Соответствующие меры приняты из-за угрозы пожаров.

В Рязанской области ввели ограничения на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Ограничения на пребывание в лесах и въезд в них вводятся с 8 июня на 21 день и будут действовать на территории всех 19 лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.

Соответствующие меры приняты из-за угрозы пожаров.

Кроме того, в публикации напомнили, что в лесах запрещено разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение пожароопасных работ.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы: