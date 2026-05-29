В Рязани сбои в работе двух маршруток объяснили нехваткой кадров

28 мая пассажир сообщил, что в час пик — около 16:00 — на остановках в сторону Песочни невозможно дождаться маршруток № 77 и 85. «Как-то будет когда-нибудь контролироваться работа частных перевозчиков?» — спросил рязанец. В ответ на обращение власти описали ситуацию. Как отметили в администрации, маршрут № 77 обслуживают 16 автобусов среднего класса, однако на линию ежедневно выходят только 9-10 машин. На маршруте № 85 фактически работает не более 5 единиц транспорта. Основными причинами недовыпуска называют кадровый дефицит. Помимо этого, часть автобусов находится в длительном ремонте.

В Рязани сбои в работе двух маршруток № 77 и 85 объяснили нехваткой кадров. Жалоба рязанца и ответ мэрии на нее опубликован в соцсетях.

28 мая пассажир сообщил, что в час пик — около 16:00 — на остановках в сторону Песочни невозможно дождаться маршруток № 77 и 85.

«Как-то будет когда-нибудь контролироваться работа частных перевозчиков?» — спросил рязанец.

В ответ на обращение власти описали ситуацию. Как отметили в администрации, маршрут № 77 обслуживают 16 автобусов среднего класса, однако на линию ежедневно выходят только 9-10 машин. На маршруте № 85 фактически работает не более 5 единиц транспорта.

Основными причинами недовыпуска называют кадровый дефицит. Помимо этого, часть автобусов находится в длительном ремонте.

Фото в галерее — соцсети.