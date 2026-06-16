На Борковском карьере в Рязани погиб подросток

Установлены личности двух утонувших рязанцев. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, 15 июня в 1-м Борковском карьере в Рязани утонул юноша 2009 года рождения. В тот же день в Спас-Клепиках, вблизи базы отдыха «Крутой Яр», из реки Пра достали тело мужчины 1977 года рождения.

Установлены личности двух утонувших рязанцев. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 15 июня в 1-м Борковском карьере в Рязани утонул юноша 2009 года рождения.

В тот же день в Спас-Клепиках, вблизи базы отдыха «Крутой Яр», из реки Пра достали тело мужчины 1977 года рождения.

Напомним, на поиски погибшего в Клепиковском округе выезжали спасатели и добровольцы. Они обследовали обширную территорию, выполнили более 15 спусков под воду, осмотрели свыше 22 километров берега. Тело мужчины на следующий день местные жители ниже по течению.