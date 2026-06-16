Над Рязанской областью вновь сбили БПЛА
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего за период с 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Всего за период с 14:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
За сутки над регионов в сумме сбили четыре БПЛА: один ночью и три днем. Глава региона Павел Малков отмечал, что пострадавших нет.
Напомним, что в Рязанской области после атаки беспилотников загорелось здание.
Угрозу атаки БПЛА объявили 16 июня в 3:53, ее отменили только вечером, в 18:50.