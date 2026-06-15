За неделю в Рязани зафиксировали 13 превышений вредных веществ в воздухе

С 8 по 14 июня в Рязани зафиксировали 13 превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.
8 июня передвижная лаборатория обнаружила превышение ПДК сероводорода на улице Садовой — уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 1,67 ПДКмр. В тот же день в районе Дашково‑Песочня установили нарушения. Уровень концентрации этого вещества составил 4,78 ПДКмр.
9 июня выявили новые случаи превышений:
- на улице Бирюзова — диоксида азота (1,5 ПДКмр);
- в районе Канищево — озона (1,37 ПДКмр);
- в Дашково‑Песочне — сероводорода (2,7 ПДКмр).
10 и 11 июня обнаружено семь превышений ПДК сероводорода и озона в районах Дашково‑Песочня, Канищево и у Рязанского кремля.
12 июня стационарные посты наблюдения не установили нарушений.
13 июня в районе Дашково‑Песочня вновь зафиксировали превышение ПДК сероводорода (1,67 ПДКмр).
Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор по региону и горадминистрацию.
Напомним, на прошлой неделе рязанцы несколько раз жаловались на вонь в городе. 13 июня горожане сообщили о признаках отравления.