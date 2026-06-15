За неделю в Рязани зафиксировали 13 превышений вредных веществ в воздухе

8 июня передвижная лаборатория обнаружила превышение ПДК сероводорода на улице Садовой — уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 1,67 ПДКмр. В тот же день в районе Дашково‑Песочня установили нарушения. Уровень концентрации этого вещества составил 4,78 ПДКмр. 9 июня выявили новые случаи превышений: на улице Бирюзова — диоксида азота (1,5 ПДКмр); в районе Канищево — озона (1,37 ПДКмр); в Дашково‑Песочне — сероводорода (2,7 ПДКмр). 10 и 11 июня обнаружено семь превышений ПДК сероводорода и озона в районах Дашково‑Песочня, Канищево и у Рязанского Кремля.

С 8 по 14 июня в Рязани зафиксировали 13 превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

8 июня передвижная лаборатория обнаружила превышение ПДК сероводорода на улице Садовой — уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 1,67 ПДКмр. В тот же день в районе Дашково‑Песочня установили нарушения. Уровень концентрации этого вещества составил 4,78 ПДКмр.

9 июня выявили новые случаи превышений:

на улице Бирюзова — диоксида азота (1,5 ПДКмр);

в районе Канищево — озона (1,37 ПДКмр);

в Дашково‑Песочне — сероводорода (2,7 ПДКмр).

10 и 11 июня обнаружено семь превышений ПДК сероводорода и озона в районах Дашково‑Песочня, Канищево и у Рязанского кремля.

12 июня стационарные посты наблюдения не установили нарушений.

13 июня в районе Дашково‑Песочня вновь зафиксировали превышение ПДК сероводорода (1,67 ПДКмр).

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор по региону и горадминистрацию.

Напомним, на прошлой неделе рязанцы несколько раз жаловались на вонь в городе. 13 июня горожане сообщили о признаках отравления.