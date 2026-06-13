Рязанцы пожаловались на признаки отравления после вони в центре города

По словам рязанцев, неприятный запах ощущался в центре города примерно в три часа ночи. «И все это в жару, когда у людей открыты окна! Тошнота не проходит, рядом грудной ребенок», — говорится в посте.

Рязанцы пожаловались на признаки отравления после вони в центре города. Пост об этом 13 июня опубликован в соцсетях.

По словам рязанцев, неприятный запах ощущался в центре города примерно в три часа ночи.

«И все это в жару, когда у людей открыты окна! Тошнота не проходит, рядом [находится] грудной ребенок», — говорится в посте.