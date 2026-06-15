Власти рассказали о ремонте моста через ручей на автодороге Захарово — Байдики

Мост находится на улице Подгорной в Захарове. Через объект проходит путь к школе, детскому саду, краеведческому музею, Дому культуры и школе искусств. Специалисты уже демонтировали старое пролетное строение. Сейчас проводят усиление опор и устройство переходных зон. Завершить работы планируют в октябре. Ранее прокуратура нашла нарушения при капремонте этого моста.

Власти рассказали о ремонте моста через ручей на автодороге Захарово — Байдики. Об этом 15 июня сообщили в официальной группе «Рязанская область» в «ВК».

Мост находится на улице Подгорной в Захарове. Через объект проходит путь к школе, детскому саду, краеведческому музею, Дому культуры и школе искусств.

Специалисты уже демонтировали старое пролетное строение. Сейчас проводят усиление опор и устройство переходных зон. Завершить работы планируют в октябре.

Ранее прокуратура нашла нарушения при капремонте этого моста.

Фото: группа «Рязанская область» в «ВК».