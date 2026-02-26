В Рязанской области в 2026 году отремонтируют шесть мостов

В 2026 году в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать шесть мостов. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В Захаровском округе запланирован капитальный ремонт железобетонного моста через ручей на дороге Захарово — Байдики. Сооружение находится на улице Подгорной в селе Захарово.

В Клепиковском округе завершат начатый в прошлом году капремонт 140-метрового моста через реку Пра. Он расположен на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов в деревне Тюрвищи и ведет к границе с Московской областью.

Также капитально отремонтируют мост через реку Ежачка на дороге от трассы Шацк — Касимов к населенным пунктам Подболотье и Обухово в Пителинском округе.

В Путятинском округе обновят мост через ручей возле села Строевское, в Пронском — мост через реку Роговая на дороге Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский, ведущей к федеральной трассе М-6 «Каспий».

В Кораблинском округе отремонтируют мост через реку Алешня на дороге к плотине ГРЭС.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.