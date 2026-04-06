В Рязанской области прокуратура нашла нарушения при капремонте моста

Установлено, что ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и коммерческая фирма заключили государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного моста на автомобильной дороге Захарово — Байдики. Прокуратура при проверке установила нарушения требований ГОСТа: отсутствовали дорожные знаки, разметка и другое. Кроме того, на строительной площадке не было документации на выполняемые работы. Подрядчику внесли представление.