В Рязанской области прокуратура нашла нарушения при капремонте моста
Установлено, что ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и коммерческая фирма заключили государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного моста на автомобильной дороге Захарово — Байдики. Прокуратура при проверке установила нарушения требований ГОСТа: отсутствовали дорожные знаки, разметка и другое. Кроме того, на строительной площадке не было документации на выполняемые работы. Подрядчику внесли представление.
В Рязанской области нашли нарушения при капремонте моста. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и коммерческая фирма заключили государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного моста на автомобильной дороге Захарово — Байдики.
Прокуратура при проверке установила нарушения требований ГОСТа: отсутствовали дорожные знаки, разметка и другое. Кроме того, на строительной площадке не было документации на выполняемые работы.
Подрядчику внесли представление.