Установлена личность утонувшего в День России жителя Рязанской области

Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону. Известно, что мужчина, 1957 года рождения, является жителем Захаровского округа. По данным ведомства, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов района. Сразу после получения сообщения о происшествии, сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СК России выехали на место для проведения осмотра. Следователи установят обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Рязанской области начали проверку по факту смерти мужчины, утонувшего в День России. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону.

Известно, что мужчина, 1957 года рождения, является жителем Захаровского округа. По данным ведомства, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов района.

Сразу после получения сообщения о происшествии, сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СК России выехали на место для проведения осмотра. Следователи установят обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, тело мужчины подняли из пруда в 22:30 12 июня.