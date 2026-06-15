Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 74.01 / 74.40 15/06 13:44
Нал. EUR 88.51 / 88.50 15/06 13:44
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 724
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 840
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 737
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Установлена личность утонувшего в День России жителя Рязанской области
Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону. Известно, что мужчина, 1957 года рождения, является жителем Захаровского округа. По данным ведомства, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов района. Сразу после получения сообщения о происшествии, сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СК России выехали на место для проведения осмотра. Следователи установят обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Рязанской области начали проверку по факту смерти мужчины, утонувшего в День России. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону.

Известно, что мужчина, 1957 года рождения, является жителем Захаровского округа. По данным ведомства, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов района.

Сразу после получения сообщения о происшествии, сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СК России выехали на место для проведения осмотра. Следователи установят обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, тело мужчины подняли из пруда в 22:30 12 июня.