В Рязани произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

Авария произошла вечером 14 июня возле Приокского путепровода. Столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-2114». По словам очевидцев, водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и не подавал признаков жизни, а водитель легковушки госпитализирован в реанимацию с травами. Подробности аварии неизвестны.