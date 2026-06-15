15-летний подросток погиб после столкновения с легковушкой в Рязани

Напомним, авария произошла 14 июня возле дома № 65 по улице Октябрьская. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» столкнулся с мотоциклом «NFX» под управлением 15-летнего рязанца. Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места.