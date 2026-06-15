На дороге к «Сосновому бору» в Солотче установили временные светофоры

По словам рязанцев, временные светофоры установили из-за ремонтных работ. Напомним, дорогу к санаторию отремонтируют за 204 миллиона 341 тысячу 780 рублей. Говорилось, что подрядчику необходимо восстановить трассы, укрепить обочины, уложить дорожное покрытие, нанести разметку, обустроить велодорожки и тротуары, установить элементы освещения, ограждения, автобусную остановку и дорожные знаки. Работы планируют завершить до 15 октября 2026 года.

На дороге к санаторию «Сосновый бор» в Солотче установили временные светофоры. Об этом 15 июня сообщили в соцсетях.

По словам рязанцев, временные светофоры установили из-за ремонтных работ.

Напомним, дорогу к санаторию отремонтируют за 204 миллиона 341 тысячу 780 рублей.

Говорилось, что подрядчику необходимо восстановить трассы, укрепить обочины, уложить дорожное покрытие, нанести разметку, обустроить велодорожки и тротуары, установить элементы освещения, ограждения, автобусную остановку и дорожные знаки. Работы планируют завершить до 15 октября 2026 года.

Кроме того, ранее сообщалось, что для запуска автобуса до санатория «Сосновый бор» в Солотче расширят дорогу.