В Рязани отремонтируют дорогу к «Сосновому бору» за 200 миллионов рублей

Согласно документам, подрядчику необходимо восстановить трассы, укрепить обочины, уложить дорожное покрытие, нанести разметку, обустроить велодорожки и тротуары, установить элементы освещения, ограждения, автобусную остановку и дорожные знаки. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Работы завершат до 15 октября 2026 года. Напомним, мэр Виталий Артемов сообщил, что семь рязанских улиц ждет капитальный ремонт, среди них: дорога к «Сосновому бору», уширение проезда под путепроводом на улице Вокзальной, площадь Мичурина, улица Корнилова, улица Стройкова, улица Лесная, три участка Восточного промузла.