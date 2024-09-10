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Для запуска автобуса до «Соснового бора» в Солотче расширят дорогу
По словам Артемова, техническое и нормативное состояние дороги не позволяет пустить транспорт до санатория, размер проезжей части меньше семи метров

Мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что для запуска автобуса до санатория «Сосновый бор» в Солотче расширят дорогу. Об этом он сообщил во вторник, 10 сентября, на заседании облправительства, отвечая на просьбу жителей.

По словам Артемова, техническое и нормативное состояние дороги не позволяет пустить транспорт до санатория, размер проезжей части меньше семи метров. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по «Сосновому бору». Там предусмотрена установка остановок, освещения, велодорожки, расширение дороги, устройство тротуаров и разворотного круга.

Мэр города добавил, что проектно-сметная документация находится на госэкспертизе. По его словам, если минтранс объявит отбор, то Рязань примет там участие и в 2024 году сможет провести подготовительные работы и до 1 сентября их завершить.

Артемов добавил, что мэрия готова изменить маршрут общественного транспорта № 22, чтобы транспорт заезжал на остановки «Театральная площадь», «Сосновый бор», «Санаторий Старица».

Малков отметил, что сейчас запускать транспорт по дороге до «Соснового бора» нельзя. Проезжую часть, по его словам, нужно доводить до нормативного состояния. «Стоит это серьезных средств. Но надо поэтапно начинать делать. Выделять финансирование», — сказал Малков.