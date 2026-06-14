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В Рязанской области снова сбили беспилотник
Отмечается, что за семь часов 14 июня, с 7:00 утра до 14:00 дня по московскому времени дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей. Кроме того, ПВО работало над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Рязанской области снова сбили беспилотник. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечается, что за семь часов 14 июня, с 7:00 утра до 14:00 дня по московскому времени дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей. Кроме того, ПВО работало над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

Напомним, ночью с 13 на 14 на июня над регионом сбили пять БПЛА. Пострадавших нет.