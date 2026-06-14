Малков уточнил количество сбитых над Рязанской областью БПЛА
По его информации, ночью над территорией Рязанской области сбиты пять БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.
Губернатор Павел Малков уточнил количество сбитых над Рязанской областью БПЛА. Комментарий он опубликовал у себя в соцсетях.
По его информации, ночью над территорией Рязанской области сбиты пять БПЛА.
«Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.
Напомним, стало известно о 249 украинских БПЛА сбитых над Россией.