Минобороны: в Рязанской области сбиты БПЛА

Отмечается, что в течение ночи в период с 20.00 13 июня до 7.00 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Количество уничтоженных дронов не уточняется.

Ночью с 13 на 14 июня в Рязанской области сбиты БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в течение ночи в период с 20.00 13 июня до 7.00 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Количество уничтоженных дронов не уточняется.

Напомним, ночью в Рязанской области объявлена беспилотная опасность.