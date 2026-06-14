В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА отменили в 11:57 14 июня. Напомним, угроза атаки дронами действовала на территории региона с 13 июня в 23:48 часов. В ночь над Россией сбили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них пять в Рязанской области. Пострадавших и повреждений нет.