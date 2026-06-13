В Рязани засняли двух девушек, высунувшихся из движущейся машины

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Каширина. На опубликованных кадрах видно, что две девушки высунулись из автомобиля Haval. При этом они снимали поездку на видео. Напомним, согласно закону, перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. За нарушение предусмотрена ответственность по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Водителю грозит штраф в размере 1000 рублей.

В Рязани засняли двух девушек, высунувшихся из движущейся машины. Пост с кадрами 13 июня опубликован в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Каширина. На опубликованных кадрах видно, что две девушки высунулись из автомобиля Haval. При этом они снимали поездку на видео.

Напомним, согласно закону, перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. За нарушение предусмотрена ответственность по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Водителю грозит штраф в размере 1000 рублей.

Видео: соцсети.