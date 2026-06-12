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Появились подробности гибели мужчины в пруду в Рязанской области
Отмечается, что мужчина 1990 года рождения отдыхал в компании на берегу. Как рассказали очевидцы, он пытался переплыть пруд. Старший следователь Скопинского МСО СУ СК по региону Валерия Голубева заявила изданию, что, по предварительный данным, перед купанием мужчина выпил алкоголь. Следком проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Напомним, трагедия произошла 10 июня.

Появились подробности гибели мужчины в пруду в селе Мураевня Милославского округа. Их сообщило издание «МК в Рязани».

Отмечается, что мужчина 1990 года рождения отдыхал в компании на берегу. Как рассказали очевидцы, он пытался переплыть пруд.

Старший следователь Скопинского МСО СУ СК по региону Валерия Голубева заявила изданию, что, по предварительный данным, перед купанием мужчина выпил алкоголь.

Следком проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Напомним, трагедия произошла 10 июня.

Фото: «МК в Рязани».