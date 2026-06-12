Юрист разъяснил новые правила сверхурочной работы для россиян

Главное нововведение — годовой лимит сверхурочной работы вырастет со 120 до 240 часов. При этом увеличить лимит смогут не все работодатели. Обязательное условие — наличие коллективного договора или отраслевого соглашения, допускающего такую возможность. Также потребуется письменное согласие сотрудника и отсутствие у него медицинских противопоказаний. Работодатель обязан предусмотреть порядок направления на медицинские осмотры. Если эти условия не выполнены, лимит останется прежним — 120 часов.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, как изменятся правила переработок.

Главное нововведение — годовой лимит сверхурочной работы вырастет со 120 до 240 часов. При этом увеличить лимит смогут не все работодатели. Обязательное условие — наличие коллективного договора или отраслевого соглашения, допускающего такую возможность. Также потребуется письменное согласие сотрудника и отсутствие у него медицинских противопоказаний. Работодатель обязан предусмотреть порядок направления на медицинские осмотры. Если эти условия не выполнены, лимит останется прежним — 120 часов.

Для ряда категорий ввели жесткие ограничения. Работникам с вредными условиями труда 3.3 и 3.4 класса превышать лимит в 120 часов запретят полностью. Сотрудникам с вредностью 3.1 и 3.2 класса, а также пенсионерам и предпенсионерам разрешат работать больше, но только при наличии согласия и медицинского допуска.

Изменится и оплата. Первые 120 часов переработки оплачиваются как раньше: первые два часа — в полуторном размере, далее — в двойном. Начиная со 121-го часа каждая переработка оплачивается строго в двойном размере. Компенсация дополнительным отдыхом по желанию работника сохраняется.

Напомним, Госдума приняла закон еще весной.