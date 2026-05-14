Госдума увеличила лимит сверхурочной работы до 240 часов в год

Госдума приняла закон, увеличивающий максимальный объем сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Об этом пишет ТАСС. Согласно документу, первые два часа переработки в день должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие — в двойном. Начиная со 121-го часа сверхурочной работы двойная оплата сохраняется за каждый последующий час.

Также для сотрудников, которые работают сверхурочно более 120 часов в год, вводится право на один дополнительный оплачиваемый день ежегодно для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.