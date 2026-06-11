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В Скопине появятся ещё два мурала
Муралы нарисуют на домах № 179 и 191 на улице Ленина. Отмечается, что они будут посвящены хоккею. «Художники продолжат хоккейную тему, которую задали при создании сквера имени Владислава Третьяка в микрорайоне Сельхозтехника», — указано в публикации. К работам приступят в конце июня, а завершить планируют к середине июля, если позволят погодные условия.

В Скопине появятся ещё два мурала. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

Муралы нарисуют на домах № 179 и 191 на улице Ленина. Отмечается, что они будут посвящены хоккею.

«Художники продолжат хоккейную тему, которую задали при создании сквера имени Владислава Третьяка в микрорайоне Сельхозтехника», — указано в публикации.

К работам приступят в конце июня, а завершить их планируют к середине июля, если позволят погодные условия. Судя по опубликованным кадрам, муралы посветят советскому хоккеисту Анатолию Тарасову и ХК «Торпедо Юность».

«С домом № 191 есть ещё одна важная история. После мурала фасад явно захочется привести в порядок: сейчас он выглядит не лучшим образом. Но здесь всё зависит от самих жителей: пока собираемость взносов на капремонт остаётся низкой, ремонт под вопросом. Если ситуацию удастся исправить, фасад смогут обновить уже в следующем году», — заключили в райадминистрации.

Напомним, сквер Владислава Третьяка в микрорайоне Сельхозтехника в Скопине открыли в феврале 2026 года. Мурал в честь выдающегося советского хоккеиста украсил фасад дома № 183 на улице Ленина.

Фото: администрация Скопинского округа.