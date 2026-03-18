В Скопине открыли сквер Владислава Третьяка

В микрорайоне Сельхозтехника в Скопине открыли новое общественное пространство — сквер В. А. Третьяка. На церемонию приехали губернатор Рязанской области Павел Малков и президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

В микрорайоне Сельхозтехника в Скопине открыли новое общественное пространство — «Сквер В. А. Третьяка». На церемонию приехали губернатор Рязанской области Павел Малков и президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк. Об этом сообщил глава Скопинского округа Михаил Ромодин.

Идею создать в городе современное место для отдыха и занятий спортом предложил заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков. Третьяк поддержал инициативу и подарил Скопину хоккейную коробку.

По словам Михаила Ромодина, новый сквер станет центром притяжения для любителей активного образа жизни и одним из мест отдыха для жителей города.

Фото: соцсети Михаила Ромодина.