В Рязанской области появится мурал в честь хоккеиста Владислава Третьяка
В Рязанской области появится мурал в честь хоккеиста Владислава Третьяка. Об этом 29 августа сообщили в Telegram-канале «СКОПИНГАГЕН».
Фото: Telegram-канал «СКОПИНГАГЕН»