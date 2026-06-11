В Рязанской области ликвидировали еще четыре лесных пожара

В 16-ти регионах России, включая Рязанскую область, ликвидировано 78 лесных пожаров. Данные предоставлены региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства от 11 июня. Отмечается, что в Рязанском регионе зафиксировали еще четыре пожара. Теперь их общее количество с начала 2026 года составляет — семь. Огонь распространился на площади 15,87 га. Кроме того, лесные возгорания ликвидированы еще в 15 регионах. Общая площадь распространения огня составила 11 855 га. Напомним, к 8 июня в Рязанской области ликвидировали три пожара.

В 16-ти регионах России, включая Рязанскую область, ликвидировано 78 лесных пожаров. Данные предоставлены региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства от 11 июня.

Отмечается, что в Рязанском регионе зафиксировали еще четыре пожара. Теперь их общее количество с начала 2026 года составляет — семь. Огонь распространился на площади 15,87 га.

Кроме того, лесные возгорания ликвидированы еще в 15 регионах: в республиках Саха (Якутия), Крым, Луганской Народной, Камчатском, Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Пермском краях, Архангельской, Ленинградской, Иркутской, Омской, Томской, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах.

Общая площадь распространения огня составила 11 855 га.

Напомним, к 8 июня в Рязанской области ликвидировали три пожара.