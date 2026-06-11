Третий раз за сутки объявили угрозу БПЛА в Рязанской области

Об этом сообщили в РСЧС. Сообщение пришло в 13:37 11 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, утренняя беспилотная опасность действовала с 6:03 до 8:17 11 июня. Вторую объявили в 11:55 и отменили в 13:00.

В Рязанский области третий раз за сутки объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Сообщение пришло в 13:37 11 июня.

Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Напомним, утренняя беспилотная опасность действовала с 6:03 до 8:17 11 июня. Вторую объявили в 11:55 и отменили в 13:00.