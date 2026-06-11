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В Рязани утвердили порядок отбора дворов для благоустройства в 2026 году
Мэрия Рязани утвердила порядок рассмотрения предложений от жильцов о включении дворов в программу «Формирование современной городской среды» в 2026 году. Соответствующее постановление опубликовали «Рязанские ведомости». Рязанцы могут повлиять на то, чтобы их дворовую территорию включили в муниципальную программу благоустройства. В рамках программы собственники могут выбрать вид работ из перечня: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. При этом от жильцов софинансирования не требуется.

Мэрия Рязани утвердила порядок рассмотрения предложений от жильцов о включении дворов в программу «Формирование современной городской среды» в 2026 году. Соответствующее постановление опубликовали «Рязанские ведомости».

Рязанцы могут повлиять на то, чтобы их дворовую территорию включили в муниципальную программу благоустройства.

В рамках программы собственники могут выбрать вид работ из перечня: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. При этом от жильцов софинансирования не требуется.

Для включения в программу собственники должны обратиться в департамент благоустройства города с перечнем документов, в том числе с заявкой, протоколами общих собраний в многоквартирных домах, планом благоустройства двора, сметой на проведение работ. Предложения принимают и регистрируют в ДБГ по адресу: улица Пожалостина, дом 27.

Кроме того, необходимо набрать максимальное количество баллов. Предусмотрены следующие критерии:

  • год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию (до 1960 года — 10 баллов, с 1961 по 1980 — 6 баллов, с 1981 по 2012 — 3 балла, с 2013 — 0 баллов);
  • задолженность по взносам на капремонт (есть задолженность — 0 баллов, нет — 5 баллов).

Если несколько дворов набирают одинаковые баллы, то в программу включают тот, по которому была подана заявка раньше остальных. В том случае, когда двор прошел отбор, но не попал в программу 2026 года из-за лимита бюджетных средств, то благоустройство переносится на следующий период.

Напомним, в ходе отчета глава Рязани Татьяна Панфилова отметила, что за 2025 год в городе отремонтировали 51 дворовую территорию.